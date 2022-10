Recurs, policia @UNSPLASH

Una dona a l'estat de Washington ( Estats Units ) va escapar d'una terrible experiència gairebé mortal després que el seu ex marit l'enterrés viva. Els agents del comtat de Thurston van respondre a una casa dimarts al voltant de la 1 am, on uns veïns afirmaven que la dona de 42 anys estava colpejant la porta i demanant ajuda perquè el seu marit "tractava de matar-la", segons un comunicat de premsa de la policia.

La dona, que va ser transportada a un hospital proper amb lesions que no posen en perill la seva vida, va dir als detectius que el seu marit l'havia segrestat de casa seva i l'havia portat al bosc, on la va apunyalar i la va enterrar viva.

“Després que la posessin a terra, podia escoltar el seu marit caminar al voltant del forat i que li posaven terra a sobre”, segons una declaració de causa probable presentada dimecres al Tribunal Superior del Comtat de Thurston, segons NBC News.

Segons el document obtingut pel mitjà, la dona creu que va estar a la tomba durant hores i va sobreviure movent la cara per crear algunes bosses d'aire.

Després d'esperar que es fes fosc, va lluitar per alliberar-se, i va caminar de 20 a 30 minuts fins a trobar ajuda.

"El meu marit està intentant matar-me", va cridar, segons informa NBC News. "Encara tenia cinta adhesiva al voltant del coll, la part inferior de la cara i els turmells", deia el comunicat policial, segons el mitjà. "Tenia molts blaus a les cames, els braços i el cap, i la roba i els cabells estaven coberts de brutícia".

Segons el comunicat de LPD, l'espòs de la dona, Chae Kyong An, va ser arrestat diverses hores després del rescat sense incidents, quan un excursionista va veure el seu Dodge Grand Caravan 2006 en un sender proper.

L?home de 53 anys està acusat d?assalt en primer grau/violència domèstica, segrest/violència domèstica i intent d?assassinat, segons la base de dades de reclusos del Centre Correccional del Comtat de Thurston. Està aturat sense dret a fiança.

La policia va dir al comunicat del departament que els oficials van respondre prèviament a una trucada des de la casa de la dona dilluns a la tarda, durant la qual escoltar "crits ofegats i sons de lluita".

En arribar, els oficials no van localitzar ningú, però van trobar la porta del garatge oberta i cinta adhesiva a la casa, que creien que es va fer servir a la víctima, segons el comunicat. Un veí també va proporcionar imatges de la seva càmera de vigilància que suposadament mostren Chae entrant amb el seu vehicle al garatge, tancant breument la porta darrere seu i sortint just abans que arribés la policia.