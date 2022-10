Un grup de set ciclistes francesos van sortir a fer una ruta per la zona de Maine i Loira diumenge passat per 23 d'octubre. Quan travessaven la Vall del Loira, a França , es van veure sorpresos per un caçador que els va disparar, aconseguint a tres membres del grup.

Després de rebre les perdigonades, el grup va baixar de les bicicletes per trobar el caçador. El van localitzar i, després de queixar-se pel succés, els va explicar que volia matar una perdiu que es trobava entre ell i els ciclistes. Tot i això, l'únic que va aconseguir encertar va ser en els casos de dos dels ciclistes i en les costelles d'un altre.

No és la primera vegada que passa. Aquest mateix cap de setmana un altre ciclista francès va ser aconseguit per un perdigonàs a Chateaubourg. En arribar a casa, va trucar als serveis d'emergència per ser avaluat.

Els dos caçadors han estat denunciats per l'associació "Un jour un chasseur", creada després que el 2020 un jove de 25 anys morís després de rebre el tret d'un caçador.