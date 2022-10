El manuscrit. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han trobat, a Sabadell , un manuscrit del segle XVIII que havia desaparegut a la parròquia de Sant Pere d'Herbogo (La Corunya), en una data sense determinar.

L'actual responsable de l'Arxiu Històric Diocesà de Santiago de Compostel·la havia denunciat aquest mes d'agost passat l'absència, entre altres documents, del manuscrit Manuscripts, manuscrit, Santiago de Compostel·la, Socastre Sant Pere d'Herbogo, 1786.

La denúncia del document es va produir després de notar l'absència de diversos llibres, en un inventari i registre de les obres i documents de la parròquia . Un cop s'inicia la investigació per aclarir-ne la desaparició, es pot constatar que un s'oferia per comprar-lo a Internet, a través d'un enllaç que podria portar a una llibreria amb seu física a Sabadell. Aquesta dada i la denúncia cursada a la Comissaria Local de Santiago de Compostel·la va desencadenar la investigació que finalment va poder culminar el Grup 24 de Patrimoni Històric de Policia Nacional, a la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona.

Els investigadors van poder entrevistar-se amb la persona encarregada actualment de gestionar la llibreria, especialitzada en llibres antics, en què s'oferia el manuscrit. En aquest sentit, no ha estat possible concretar la manera com va arribar a formar part del seu catàleg, en datar la seva adquisició d'uns 20 anys enrere, si bé era pràctica habitual de la llibreria adquirir llibres i documents en mercats d'ocasió i de segona mà, tant a Barcelona com a altres ciutats.

Segons la investigació, el document va ser sostret a la dècada de 1970 o 1980, quan van desaparèixer "una ingent quantitat de llibres, textos i diferents objectes", segons explica la Policia en un comunicat.