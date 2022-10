Presó / Arxiu

Un presoner que estava condemnat a mort es va tallar el penis amb vidres trencats després que els oficials de la presó li neguessin un menjar especial per estar a punt de morir. Segons els informes, Henry Eugene Hodges, el presoner de 56 anys, va cobrir la paret amb excrements per protestar contra la decisió dels guàrdies.

Els oficials van decidir castigar-lo doblement en deixar de donar-li menjar com a resposta a la protesta. Això només va servir per enfurir més el pres i va provocar que el 7 d'octubre passat es tallés les venes. Els oficials el van portar urgentment a la infermeria de la presó i el van tenir sota vigilància per evitar que temptés novament contra la seva pròpia vida.

No va servir de gaire, ja que Hodges va utilitzar navalles d'afaitar que tenia amagades i vidres trencats per tallar el penis dies després, però els cirurgians del Centre Mèdic de la Universitat de Vanderbilt, a Tennessee, van poder unir els trossos.

La seva advocada, Kelley Henry, va visitar el seu client mentre el retenien nu durant una setmana per evitar que tornés a atemptar contra la seva vida. Tot i estar lligat de mans, va aconseguir desfer-se i arrencar-se en catèter, per la qual cosa va tornar a ser retingut amb més punts de subjecció, fins a 6.

La seva advocada va afirmar que denunciaria el cas en un tribunal estatal al·legant una violació dels drets constitucionals del seu client, dient que estava sent lligat com un "animal".