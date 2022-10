Imatge d´un dels artefactes. Foto: Mossos d'Esquadra

Segons han informat els Mossos d'Esquadra a través d'un tuit, els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax) , van neutralitzar un artefacte explosiu la tarda de dijous passat 27 d'octubre en una zona de bosc de la carretera BV -2041 de Gavà.

Els Mossos recorden que davant la sospita, descobriment o dubtes sobre un possible artefacte explosiu, cal trucar immediatament al 112 i allunyar-se del lloc, ja que tot i la corrosió i el mal estat que pot presentar un projectil, la càrrega al seu interior pot romandre intacta is er totalment perillosa. La majoria dels artefactes no explotats són plens d'explosius que conserven intactes les seves propietats, per la qual cosa són una amenaça greu per a les persones.

A l'avís de Gavà , cal sumar la neutralització d'un altre artefacte a l' Alt Penedès , per la qual cosa en les darreres 24 hores s'han destruït dos artefactes explosius de la Guerra Civil.