L'última foto que va compartir al perfil d'Instagram. Foto: Instagram (@santiago_sanchez_cogedor)



Santiago Sánchez, l'espanyol que es dirigia a peu a Qatar per veure el Mundial de Futbol, està detingut en una presó de l'Iran i "està bé", ha confirmat a Europa Press la seva mare, Celia Cogedor. La família ha estat informada pel Ministeri d'Afers Estrangers que les autoritats iranianes han confirmat la detenció de Sánchez, sense que per ara estiguin clars els motius, i els han fet saber que "està bé de salut".

Ara, estan esperant que l'ambaixador espanyol a l'Iran, Ángel Losada, el pugui visitar en persona pròximament a la presó on està reclòs per veure com es troba i conèixer més detalls de les circumstàncies de la seva detenció, ha precisat la mare, molt agraïda per les gestions que fan les autoritats espanyoles i per la difusió que han donat els mitjans al cas del seu fill.

La visita de l?ambaixador s?emmarca en l?assistència consular que des del Ministeri d?Exteriors es brinda sempre a qualsevol espanyol detingut al?estranger. Són els mateixos detinguts els que decideixen si volen que s'informi la seva família de la seva situació i de tot allò relatiu al seu cas.