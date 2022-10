Arxiu - Entrada del Tribunal Militar Central - EUROPA PRESS - Arxiu

Un tribunal militar ha condemnat a sis mesos de presó un legionari destinat a la base de Viator (Almeria) que va fustigar una companya del terç, després que ella acabés amb una relació sentimental de quatre anys.

L'acusat va perseguir i va amenaçar en reiterades ocasions la víctima durant tres mesos tot i que va ser amonestat per una superior que li va demanar "que deixés de molestar-la", ja que "se sentia espantada" i li va advertir que, "si tornava a fer-ho", donaria part al Comandament de Personal de l'Exercito.

El legionari, que va reconèixer els fets en judici, va mostrar conformitat amb la pena interessada pel fiscal jurídic militar de sis mesos de presó com a autor d?un delicte consumat contra l?exercici de drets fonamentals i llibertats públiques pels militars.

En concret, en la seva modalitat d'"injuriar, amenaçar i atemptar de manera greu contra la dignitat personal d'un altre militar", per això, a més, ha estat suspès militarment d'ocupació i haurà d'indemnitzar la seva excompanya sentimental amb 1.200 euros per danys morals .

Segons recull la sentència, consultada per Europa Press, el condemnat, amb destinació al Terç 'Don Juan d'Àustria' de la Legió, a Viator (Almeria), va mantenir una relació sentimental amb la víctima "de forma no continuada, durant aproximadament quatre anys".

La relació sentimental es va trencar "pel que sembla per voluntat de la dama legionària i arran de la baralla que va tenir lloc entre un soldat i l'acusat" , que "no va acceptar la ruptura" i "inici des d'aleshores una conducta de fustigació" que va mantenir feia la seva exparella al llarg de tres mesos.

El tribunal precisa que, "aprofitant un trajecte conjunt amb tren", li va retreure que no podia prendre la decisió de deixar-lo per una baralla "que segons les seves paraules", hauria estat ocasionada per l'altre soldat i li va dir "en to amenaçant i sense" deixar-li en cap moment abandonar el seient que ocupava que se'n penediria de tot això", que "hauria de pagar per tot" el que "feia", o que li havia "fotit la vida" i no li volia "fer mal" .

Afegeix que un dia després, la víctima va informar d'aquest incident a cap, a qui li va manifestar "que se sentia espantada", i per això la superior "va decidir parlar amb el legionari a qui va demanar que deixés de molestar-la, ja que si tornava a fer-ho donaria part al Comandament de Personal de l'Exèrcit".

Tot i que ell li va contestar "que seguiria el seu consell i deixaria la cosa estar", la sentència ferma recull que un altre dia la "va esperar a la formació de fi d'activitats" per comminar-lo "que reconsiderés la seva decisió, insistint --remarca-- - de forma incisiva i perseguint-la fins que la mateixa va arribar al mòdul femení”.

Relata, així mateix, que uns dies després d'aquest últim episodi, va mantenir una conversa amb la seva excompanya a través de l'aplicació WhatsApp en què li va proferir expressions com "ets una guineu ara veuràs el que és com tu", "ale, que et follin bé gossa" i també va publicar tres estats amb frases com "ja pots anar canviant de destinació gossa", "ploraràs i no serà poc", o "ves-te'n acomiadant de tot el que veus".

En aquesta comunicacions, segons concreta la sentència, afegia una emoticona d'una guineu, "constant en actuacions que també s'hi ha adreçat de forma verbal amb les expressions "ets la puta de la legió", "ets una guineu" o "et acordaràs de tot això".

El tribunal subratlla que, igualment, va estar "esperant al vehicle l'arribada" de la víctima a la residència de tropa de la base "amb el propòsit de demanar-li explicacions del seu acompanyant" i "comportant-se de forma agressiva i amb total menyspreu cap al seu persona" en assegurar de forma textual "pagaràs pel mal que m'has fet i m'estàs fent; si cal ho mato".