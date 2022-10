Un home que va empènyer la seva dona embarassada per un precipici moments després de prendre una selfie somrient amb ella va ser empresonat ha estat empresonat de per vida pel seu assassinat. Hakan Aysal, de 40 anys, va empènyer Semra Aysal, de 32 anys, per un penya-segat més de 300 metres a la Vall de les Papallones, a la província turca de Mugla, el juny del 2018, poc temps després de fer algunes fotografies amb ella.

Aquesta setmana, el Tribunal Penal Superior de Fethiye va sentir com la víctima, que estava embarassada de set mesos, havia estat assassinada pel seu marit per cobrar una pòlissa d'assegurança de vida que havia contractat.

Últim selfie de la parella abans de l'assassinat @twitter

La defensa va intentar justificar l'assassinat assegurant que Aysal patia un trastorn mental, però aquesta teoria va ser rebutjada pel tribunal després que els metges confirmessin que estava en sa judici quan va dur a terme l'assassinat .

L'home va atreure la seva dona, que tenia por a les altures, fins a la vora del penya-segat amb el pretext de prendre's una selfie amb ella, i després la va empènyer. La parella es va asseure al vessant durant unes tres hores abans que l'acusat empenyés la seva dona pel penya-segat quan no hi havia ningú a la vista, informa info Balkans .

Després de l'horrorós incident, l'home va intentar cobrar més de gairebé 20.000 euros d'una asseguradora que va contractar dies abans d'assassinar la seva dona, cosa que va cridar l'atenció de la policia.

El Tribunal Penal Superior de Fethiye va acceptar una acusació preparada pels fiscals contra Aysal per "assassinat premeditat". Part del càrrec deia: "D'acord amb el seu pla, l'acusat va contractar una assegurança d'accidents en nom de la seva dona, i ell mateix era l'únic beneficiari".

Els testimonis van dir que Aysal estava "completament tranquil" mentre demanava ajuda assegurant que la seva dona havia caigut pel penya-segat. Sait Erturk, un conductor que passava pel lloc, el va descriure com a "despreocupat", i va afegir que home no es va unir al grup de recerca per trobar el cos de la seva dona.

" Estava conduint allà i quan vaig veure que algú em saludava, em vaig aturar. Hakan va venir i va dir que la seva dona havia caigut pel penya-segat . Immediatament vam sortir del cotxe o vam començar a buscar-la, però no vam poder veure on hauria caigut des d'on érem. Tractem d'acostar-nos a la vora per veure millor. Hakan no va venir amb nosaltres. Ens vam quedar allà fins que va arribar la policia", afirma el conductor.

"Hakan era molt despreocupat i tranquil. No estava actuant com un home la dona del qual acabava de caure per un precipici", sentencia.

La sentència de cadena perpètua d'Aysal va ser confirmada al Tribunal Penal Superior de Fethiye el 25 d'octubre.