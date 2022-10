Moneda víking / @EP

Un home que treballava de detector de metalls va ser detingut després de robar un tresor víking per valor de 5,2 milions de lliures. Podria haver estat una fortuna de gaudir, si no fos perquè s'ho va jugar tot a la fortuna.

L'home de 40 anys, George Powell, va descobrir una partida de monedes rares i joies que havien estat enterrades durant més de 1000 anys, però no ho va dir a ningú. Després de l'incident, l'home va ser empresonat.

La partida va ser trobada en una granja propera a Leominster , Herefordshire, el 2015. En una audiència celebrada la setmana passada, Powell va afirmar que només havia trobat 51 monedes i que va vendre 20 per 10.000 lliures al comerciant d'antiguitats corrupte Simon Wicks. També va admetre que ho havia apostat tot després d'afirmar a la cort que tenia "un hàbit una mica entremaliat".

Powell, que va ser empresonat durant sis anys i mig, es va excusar dient a la nova audiència: "Som detectors de metalls, vols fer-te ric per rebre el pagament, és un passatemps de caça del tresor". En aquell moment, no va declarar la troballa perquè el granger a qui havia demanat permís per buscar havia dit que el baró Cawley, membre de la Cambra dels Lords, era el propietari de la terra. Powell va dir: "Vam pensar que no hi hauria guanys amb el que hi havia. Estàvem pensant en els diners".

Segons la Llei del Tresor del Regne Unit del 1996, qualsevol persona que trobi un tresor enterrat té dret a una part de les recompenses si "tenia permís per estar a la terra i actuava de bona fe".

Quan se li va preguntar per què havia canviat d'opinió i va decidir declarar per primera vegada, Powell va afegir que "no tenia res a perdre" , i va afegir que "La seva senyoria i el públic mereixen el dret a saber la veritat. Crec que la presó ha tret el millor de mi. M'ha fet adonar-me del que he fet malament. Necessita ser dit".

Els articles estan ara en exhibició al Centre d'Aprenentatge i Recursos del Museu d'Hereford després que es van comprar per 776,250 GBP.