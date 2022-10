Detingudes 34 persones i intervingudes 12,6 tones de marihuana en una operació a Barcelona | @ep

La Guàrdia Civil ha detingut 34 persones i hi ha intervingut 12,6 tones de marihuana en una operació contra el tràfic de drogues a Barcelona després de més de dos anys de recerca.

Segons ha informat la Direcció General de la Guàrdia Civil en un comunicat aquest dissabte, el cos ha desmantellat "una important organització criminal dedicada al trànsit internacional de marihuana establerta a Barcelona ", en el marc de l'operació Pinarel .

A més dels detinguts, hi ha 17 persones i quatre entitats jurídiques investigades pels presumptes delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i blanqueig de capitals.

Agents de la Guàrdia Civil de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Barcelona van iniciar la investigació a l'estiu del 2020 en obtenir informació sobre una organització criminal assentada en aquesta província catalana i que comptava amb ramificacions logística i de producció per tot el territori nacional.

L'operació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Sagunt (València) i han estat desmantellades 14 plantacions de marihuana i s'han intervingut 160.000 plantes de marihuana, mitja tona d'haixix, més d'un quilo de cocaïna, 45.000 euros en efectiu i diverses armes.

MOVIMENTS PER TOTA ESPANYA



L'agost del 2020 es van interceptar a Vilafranca del Penedès dos vehicles procedents de Màlaga amb 185 quilos d'haixix que feien un trajecte fent ús de la metodologia "go fast", consistent en l'enviament d'un vehicle d'alta cilindrada com a llançadora per verificar que el trajecte està clar de presència policial i fer que un segon turisme carregat de la droga arribés al seu destí.

Tot just un mes abans, havien estat intervinguts per la Comandància de Ceuta al voltant de 330 quilos d'haixix en un operatiu policial camuflats en un camió escombraries i els agents van poder determinar que havien estat per l'organització que s'estava investigant a Barcelona .

El novembre de l'any 2020 es van realitzar diversos registres als domicilis d'alguns dels membres més actius de l'organització a les localitats barcelonines de Rubí i Vilafranca del Penedès , fet que va provocar una intervenció al port de Barcelona de 80 quilos de marihuana amb destinació a Xipre un mes després.

Al febrer de 2021 es va realitzar un important operatiu on es van registrar simultàniament 16 immobles en tres blocs d'habitatges del barri del Pinar de Rubí , on es van trobar plantacions indoor de marihuana i es van intervenir 1.350 plantes, a més de diverses armes.

Alhora, a Montcada i Reixac es va desarticular una altra ramificació de l'organització encarregada de la distribució tant majorista per paqueteria postal com a petita escala mitjançant el menudeig per la província.

ENVIAMENTS INTERNACIONALS



Al si de l'organització es va detectar l'existència de nacionals suïssos d'origen turc que organitzaven presumptes "enviaments internacionals massius" de marihuana a Suïssa mitjançant documents basats en anàlisis falses del cànem transportat.

Aquesta activitat es va poder constatar després de la intervenció poc després d' un camió a la província d' Albacete que contenia quatre tones de marihuana processada amb destinació a Suïssa i d' altres 6 i 120.000 plantes incautades en una explotació agrícola d' Almeria .

En col·laboració amb l' Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) , es va poder relacionar l'organització criminal amb tres societats empresarials que disposaven d'autorització administrativa limitada al comerç de cànnabis de determinada varietat i percentatge de THC establertes a Castalla, Tuéjar i Sant Quirze del Vallès.

Després del registre de les seus es van intervenir 12.000 plantes de marihuana i 2,5 tones de marihuana processada comprovant que desviaven l'ús legal del cànnabis al mercat il·lícit, amb varietats diferents i nivells de THC molt superiors als permesos.