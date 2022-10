Detingut un noi de 14 anys per enviar més de 100 persones vídeos íntims d'una altra de menor | @ep

Agents de la Policia Nacional han detingut en una localitat de la província de València un menor de 14 anys per presumptament difondre en un grup amb més de 100 persones vídeos íntims que li havia enviat, amb l'opció de poder-se visualitzar una única vegada, una altra menor amb què mantenia converses a través d'una xarxa social.

Els fets es remunten a fa tres mesos, quan sembla que una noia va conèixer a través d'una xarxa social un jove, tots dos menors d'edat, amb qui va tenir diverses converses i que coneixia "de vista", han informat les forces i cossos de seguretat en un comunicat.

Durant les converses mantingudes, el jove li va sol·licitar vídeos íntims, al que ella va accedir i va enviar totes les converses i imatges seleccionant l'opció que aquestes només es poguessin visualitzar una vegada i per un temps limitat.

Dies després, la noia va saber que els vídeos havien estat reenviats a un grup de missatgeria instantània, compost per unes 100 persones. Pel que sembla, el contingut enviat havia estat gravat directament des del mòbil del menor al que els havia enviat ella, per la qual cosa no va quedar reflectit a la xarxa social.

A principis d'aquest mes, la menor va tenir constància que part del seu centre d'estudis havia vist o sentit parlar d'aquests vídeos, i va posar l'assumpte en coneixement de la seva tutora i aquesta, de la Policia Nacional.

Finalment, el menor ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de descobriment i revelació de secrets i, després de ser informada Fiscalia de menors, ha estat lliurat al seu tutor legal, no sense ser advertit abans de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan per això fos requerit.