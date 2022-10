Una dona ferida després de ser apunyalada amb una arma blanca a Gràcia | @ep

Una dona va resultar ferida després de ser apunyalada amb una arma blanca al carrer de Vic, a Gràcia. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Betevé que han obert una investigació per aclarir els fets. L'agressió ha tingut lloc diumenge a les tres de la tarda. De moment, no hi ha detinguts.

La notícia l'ha avançat el diari ' Ara ', que també ha detallat que l'home ha atacat la dona diverses vegades amb un ganivet. L?agressor podria ser la seva parella, segons alguns testimonis.

L'últim incident amb armes blanques a Barcelona va ser a l' avinguda Meridiana el 26 d'octubre . Aleshores una persona va resultar ferida per una cuixada i hi va haver tres detinguts . Això va ser l'endemà d'una altra baralla al Poble-sec , també amb armes blanques, i dies després que un home en feriu un altre arran d'una discussió a la ronda de Sant Antoni.