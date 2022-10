Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per a un home de 43 anys que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a Santa Susanna , al Maresme , per presumptament posseir, difondre i exhibir material pornogràfic infantil.

La policia va iniciar la investigació al setembre i el van detenir el 26 d'octubre després d'entrar al domicili, on van trobar i van intervenir quatre telèfons mòbils i un ordinador portàtil per analitzar-los amb la finalitat de trobar possible material pornogràfic infantil, informen en un comunicat aquest diumenge.

Al detingut se li va atribuir també un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, ja que durant la investigació els agents van localitzar al domicili 358 plantes de marihuana, a més d'un altre delicte per defraudació de fluid elèctric.