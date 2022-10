El músic DH Perill, Darren Henley , va morir a casa seva a Los Angeles com a conseqüència d'un traumatisme al cap provocat per un accident fatal, segons va informar la policia local. Tenia 63 anys i se'l coneix per haver estat el bateria dels grups de rock Red Hot Chili Peppers i The Dead Kennedys.

Aquesta última banda de punk nord-americana, de fet, ha estat l'encarregada de confirmar la mort: " Va morir d'un traumatisme al cap per una caiguda accidental . Els preparatius [del funeral] que estan pendents s'anunciaran els propers dies. Gràcies per els vostres pensaments i paraules de consol”. El grup també ha demanat "respecte a la privadesa de la família durant aquests moments tan difícils".

El baixista Flea, que va ser company del bateria a Red Hot Chili Peppers, ha lamentat la seva mort a xarxes socials: "DH Perill pels segles dels segles. El més divertit i amable rocker. El meu estimat germà, estic molt agraït pel nostre temps . T'estimaré sempre".