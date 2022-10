Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Calvià @ep

L'Ajuntament de Calvià ha declarat el tancament per un any d'un establiment d'oci de Magaluf , després d'haver localitzat a l'interior un menor de 12 anys, en estat ebri , i haver superat en un 48% l'aforament permès. A més, li ha imposat una sanció econòmica de 115.000 euros per les dues infraccions.



Segons ha informat l'Ajuntament de Calvià aquest dilluns en nota de premsa, s'ha decretat el tancament per un any d'un establiment de lleure, ubicat al camí de sa Porrassa de Magaluf, per la comissió de dues infraccions tipificades a la Llei 7/ 2013, de Règim jurídic dinstal·lació, accés i exercici dactivitats a Balears com a molt greus, i se li ha imposat una sanció econòmica de 115.000 euros.



La primera infracció es va produir en constatar, en una actuació conjunta de Policia Local i Guàrdia Civil, que aquest establiment tenia un aforament molt superior al permès , cosa que podia crear una situació de perill per a la seguretat i integritat física de les persones, per això que es va procedir al desallotjament dels que estaven a l'interior, comptabilitzant 254 persones i vuit treballadors, superant en un 48% l'aforament màxim permès --173 persones--.



En aquest cas, es tracta d'una infracció qualificada com a molt greu , segons l'Article 104.d de la Llei 7/2013, de Règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a Balears, per superar la capacitat màxima prevista a la normativa vigent, al projecte, a la documentació tècnica oa l'autorització, en un percentatge d'un 20% o més a l'establiment oa la zona de l'establiment.



Com a resultat d'aquest control, es va localitzar a l'interior de l'establiment una menor de 12 anys, en estat ebri, portant a la mà una copa de la qual estava bevent , amb contingut alcohòlic.



Aquesta segona situació infringeix larticle 104.m de la Llei 7/2013, de règim jurídic dinstal·lació, accés i exercici dactivitats a Balears, que considera una infracció molt greu permetre lentrada a menors en els llocs on no estigui permès.



La propietat de l'establiment haurà de pagar 52.500 euros de multa per cadascuna de les infraccions , i s'ha ordenat la clausura total de l'activitat durant un període de temps d'un any, després de desestimar-se els recursos de reposició que va presentar aquesta a la resolució del expedient sancionador.