Monestir de Poblet - poblet.cat

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un robatori amb força aquest cap de setmana al Monestir de Poblet (Tarragona), segons han explicat fonts de la policia catalana. Segons ha avançat TV3, els presumptes lladres han "rebentat la caixa forta i han robat una quantitat molt important de documentació històrica, amb un valor incalculable".

Els treballadors del Monestir han alertat del robatori aquest dilluns al matí, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.

En una entrevista a Ràdio Estel, l'abat de Poblet, Octavi Vilà, ha detallat que el robatori es va cometre dissabte a diumenge a la nit en un edifici separat del Monestir.

Ha explicat que aquest dilluns al matí, quan se n'han assabentat el robatori, les persones encarregades d'organitzar l'arxiu "han revisat la documentació i no han trobat a faltar cap document".

Així mateix, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra estan buscant empremtes, i ha expressat: " Era algú que sabia una mica on anava, no entrava a l'arxiu per casualitat ".

"Els lladres havien mogut certs elements del mobiliari per no ser detectats pels sensors, i per això era algú que sabia per on es movia", ha sostingut.

També ha explicat que, des del Monestir, presentaran una denúncia formal aquest dimecres, i que esperen que “no hagi desaparegut documentació, i en un futur immediat poder revisar i augmentar les mesures de seguretat”.