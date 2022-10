Una sortida del cos de Bombers de Barcelona - ARXIU EP

Els Bombers de Barcelona han extingit aquest dilluns a la tarda un incendi que s'ha declarat en un edifici del carrer Bou de Sant Pere número 8, al districte barceloní de Ciutat Vella, han informat fonts del cos.

Els bombers han rebut l'avís cap a les 18 hores aproximadament i han enviat un total de vuit dotacions, que han acordonat el carrer per apagar el foc.

Al lloc dels fets també hi han acudit furgonetes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya per atendre els veïns, encara que finalment no hi ha hagut cap ferit.

Segons les mateixes fonts de Bombers de Barcelona, l?incendi ha estat causat per una bateria, que hauria afectat l?edifici causant el foc.

Els bombers segueixen inspeccionat la finca i remullant l'edifici per evitar nous focus, i obriran una investigació per aclarir les causes dels fets.