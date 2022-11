Investiguen la mort d'un home dimarts a la matinada a Salou | @ep

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home dimarts a la matinada al carrer Valls de Salou, ha informat en un comunicat la policia catalana.

A les 4.24 hores ha arribat l'avís que hi havia un home greument ferit en aquesta via, propera a una zona d'oci nocturn de la localitat, i immediatament s'han activat els serveis policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) , que no han pogut salvar la seva vida.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir les circumstàncies d?aquesta mort i identificar l?autor de l?agressió.