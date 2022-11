Mor el raper Takeoff, membre de Migos, per un tiroteig a Houston | Instagram



El raper nord-americà Kirshnik Khari Ball , més conegut com a Takeoff i membre del trio Migos , ha mort víctima d'un tiroteig registrat aquest dimarts de matinada en una pista de bitlles de Houston , sense que estiguin clares per ara les circumstàncies d'aquest succés.



El tiroteig, que es va saldar amb un mort i dos ferits, va tenir lloc cap a les 2.40 hores. La víctima mortal presentava una ferida de bala al cap i el coll i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, segons la cadena local KPRC , que identifica la víctima com un home negre d'entre 20 i 30 anys.



Segons fonts policials citades per la revista ' Variety ', es tracta de Takeoff , de 28 anys, que estava al lloc dels fets al costat d'un altre company del grup: Quavious Keyate Marshall , àlies Quavo . Tots dos comparteixen banda a Migos amb Kiari Kendrell Cephus.



El grup va sorgir el 2008 a Geòrgia i va aconseguir el seu primer gran èxit, ' Versace ', cinc anys més tard, encara que el número u de la llista Billboard els va arribar el 2016, amb ' Bad and Boujee '. Quavo i Takeoff també havien provat sort com a duo i van llançar aquesta mateixa setmana el seu últim vídeo.