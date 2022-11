El fum d?uns mitjons en un microones causa una falsa alarma de foc a Martorell | @ep

El fum d'uns mitjons ficats en un microones ha causat una falsa alarma de foc en una residència de gent gran a Martorell .

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'incendi i han activat vuit dotacions, han informat en una piulada recollida per Europa Press.

Finalment, han constatat que era una falsa alarma provocada per un intent d'assecar els mitjons, han posat ventiladors per treure el fum de l'edifici i cap persona no ha resultat ferida.