Una jutgessa es nega a inscriure una nena amb el nom elegit pels seus pares a Vitòria i amenaça de posar-li un ella | @ep

Una jutgessa de Vitòria s'ha negat a inscriure una nena amb el nom que proposen els seus pares i ha amenaçat de posar-li un ella mateixa. La parella ha triat per a la petita Hazia , un nom en euskera que significa llavor i les raons de la magistrada per negar als pares trucar a la seva filla Hazia són “que no hi ha cap altra nena amb aquest nom i perquè és un substantiu, cosa que ja passa amb molts noms que existeixen en euskera” , informa Nahikari Muñoz per a Informatius Telecinco.

La decisió de la jutgessa “ha sorprès la família, que diu que ho van triar amb cura, sobretot, pel seu significat”. "No entenen que ja hi hagi noms posats amb significat negatiu com ara Zigor, que és càstig, i que ells no puguin trucar a la seva filla Hazia , que és llavor", ha afegit.