La filla afirma que el pare l'obligava a llençar cossos en un pou proper / Freepik

La policia americana iniciarà un procés d'excavació en un terreny que envolta la casa d'una família després que una noia hagi denunciat que el seu pare va matar presumptament 70 persones i la va obligar a amagar els cossos.

Lucy Studey , la noia en qüestió, afirma que el seu pare ja mort, Donald Dean Studey, era un assassí en sèrie que va assassinar durant dècades. En una entrevista amb Newsweek, la filla afirmava que el progenitor els havia obligat a ella i als seus germans a transportar restes humanes a través de les terres de cultiu a Iowa, Estats Units, abans de deixar-les en un pou proper.

Segons va afirmar, les víctimes femenines solien ser treballadores sexuals de l?àrea local. La policia ha iniciat els treballs per trobar els cadàvers. Els gossos van ajudar en les tasques i van detectar l'olor de restes humanes en quatre punts, una de les quals era un pou de gairebé 30 metres de profunditat.

El 2007 ja van fer una primera excavació que no va obtenir cap resultat, però ara iniciaran un segon procés en què s'investigarà a zones que no havia cobert la policia prèviament.



L'algutzir adjunt, Tim Bothwell, va revelar que Lucy s'havia acostat per primera vegada a les autoritats per les morts fa quinze anys i va explicar: "Ella ens ho va dir el 2007 i vam sortir i només hi havia un pou a la propietat que podíem veure, no ho vam fer".