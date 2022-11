Es calcina una granja de pollastres, a Valdeltormo (Terol). - BOMBERS DE LA DIPUTACIÓ DE TEROL

Un incendi declarat en una granja de pollastres, ubicada al terme municipal de Valdeltormo, a la Comarca del Matarranya de Terol , ha calcinat les instal·lacions i els animals que hi havia al seu interior, si bé el foc no s'ha estès més enllà de la mateixa.

Els Bombers de la Diputació de Terol han informat que han rebut l'avís passades les 13.00 hores, a través del 112. Fins al lloc, s'han desplaçat una dotació del Parc d'Alcanyís i un subcap, que han acabat les feines passades les 15.30. hores.

No s'han hagut de lamentar danys personals. A més de bombers, hi han participat efectius de la Guàrdia Civil, Protecció Civil i hi ha acudit també una quadrilla de Medi Ambient.