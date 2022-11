L'home no va sortir viu del xut mortal amb la fletxa / Pixabay

Un home ha mort després que un veí li hagi disparat amb un arc i una fletxa per ser "molt sorollós" . La realitat és que l'home estava celebrant el naixement del nadó, encara que la paciència del veí sembla que no va ser suficient per aguantar la felicitat del pare recent.

Javier Alfredo Miranda Romero , l'home de 41 anys, era al carrer amb un grup d'amics al moment. L'assassí va ser un veí anomenat Evaristo Scalco , de 63 anys, qui va agafar un arc i una fletxa que utilitza normalment per matar senglars.

Aquí es pot veure el vídeo del mitjà Daily Mail en què l' home sosté el seu estómac amb la fletxa clavada , mentre que Scalco observa impassiu per la finestra. Més enllà del suposat escàndol que estava muntant Javier Alfredo, la motivació de l'assassinat podria haver estat també per motius racistes, ja que els testigs afirmen que el veí havia proferit insults racistes cap al pare recent, d'origen peruà.

Quan Scalco es va adonar de la gravetat de l'assumpte, va córrer a socórrer Javier Alfredo, intentant aturar el flux de sang. Quan va arribar l'ambulància, se'l van emportar a l'hospital, on van intentar salvar-li la vida... sense èxit.