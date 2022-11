Investiguen una violació a una noia de 19 anys la nit de Tots Sants a Gelida | @ep

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dissabte la violació a una noia de 19 anys dilluns a la nit, coincidint amb la celebració de Tots Sants , al municipi de Gelida .

Segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press, dimarts la noia va interposar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per agressió sexual per part d'un home.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i trobar el responsable de la presumpta agressió, i per ara no hi ha detinguts.