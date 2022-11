S'entrega el segrestador de Tinder de Barcelona | @ep

El segrestador de Tinder i, presumpte, violador de Nou Barris de Barcelona , ha estat detingut aquest dijous pels Mossos d'Esquadra . L'home es va presentar voluntàriament en dependències policials, fet que va facilitar el seu arrest després de diversos dies de cerca tal com ha publicat El Caso .

Concretament des del dia 29 d'octubre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va alliberar una noia que estava retinguda en un pis del barri de Porta , situat al districte de Nou Barris . La noia, de 27 anys, va ser traslladada a l'hospital pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i el cos municipal va obrir diligències per detenció il·legal i agressió sexual.

Per tot això, la investigació continua oberta. Això suposa que encara hi ha molta informació relacionada que no s'ha fet pública i en aquests moments es desconeix l'edat i la nacionalitat de l'home que suposadament va segrestar i va agredir sexualment, per després escapar-se del pis de Porta , on havia deixat tancada la noia de 27 anys.

La víctima va sortir al balcó per avisar-los després que la policia barcelonina rebés l'avís que hi havia una dona retinguda en una vivenda del carrer de Manuel Sanchis i Guarner , al districte de Nou Barris. Els bombers, en una primera actuació, van ser alertats per intentar accedir a l'immoble amb una escala de salvament, encara que finalment no va ser necessari i van poder entrar amb una clau que els va facilitar un veí.