Dos activistes ecològiques s'enganxen als marcs dels quadres de 'Las Majas' de Goya al Museu del Prado | @ep

Dos activistes de Futur Vegetal s'han enganxat aquest dissabte als marcs dels quadres de 'La maja nuda' i de 'La maja vestida' de Francisco de Goya exposats al Museu Nacional del Prado a Madrid en senyal de protesta per l'emergència climàtica .

Enmig de les dues pintures han escrit el missatge '+1,5º' per "alertar sobre la pujada de temperatura mundial que provocarà un clima inestable i greus conseqüències a tot el planeta".

Els dos joves activistes que s'han enganxat als marcs dels quadres de Goya pertanyen a l'organització Futur Vegetal, un moviment adscrit a Rebel·lió o Extinció i Rebel·lió Científica que persegueix la resolució de la crisi climàtica mitjançant l'adopció d'un sistema agroalimentari basat en plantes.

"Sóc aquí enganxat perquè la setmana passada l'ONU feia oficial que ja és impossible contenir l'escalfament del planeta en 1,5º, sobrepassant els límits marcats a l' Acord de París i comprometent la nostra seguretat alimentària", va afirmar un dels activistes.

També va assegurar que, tot i que el 2021 va ser l'any amb més emissions de CO2 de la història, no s'han pres les mesures necessàries per corregir aquesta realitat.

L'altra jove que s'ha enganxat a l'obra de Goya ha exigit al Govern que acabi amb les subvencions a la ramaderia i les faci servir per promocionar alternatives basades en plantes per afrontar escenaris com el de 2,5è que preveu l' ONU .

Aquesta protesta se suma a altres que s'han succeït les últimes setmanes, com la de dos ecologistes de Just Oil que van llançar sopa de tomàquet a Los Girasoles de Van Gogh, exposat a la National Gallery de Londres.

Des de Futuro Vegetal asseguren que l'objectiu d'aquest tipus d'accions és comunicar la situació d'emergència a què s'enfronta la Terra .

Entre el 6 i el 18 de novembre se celebra a Egipte la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic del 2022 (COP27).