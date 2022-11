L'incendi d'una fregidora obliga a desallotjar unes 100 persones del Museu de l'Exèrcit de Toledo | Museu de l'exercici

L'incendi d'una fregidora a les cuines del Museu de l'Exèrcit de l'Alcàsser de Toledo ha obligat a desallotjar, per prevenció, unes 100 persones de l'edifici, segons han informat a Europa Press fonts del 112 de Castella-la Manxa.

El servei d´atenció d´urgències rebia l´avís a les 15.25 hores, on s´informava d´un incendi a les cuines del Museu de l´Exèrcit. El foc ja ha estat extingit i no hi ha ferits.

Per protocol intern del Museu s'ha fet un desallotjament preventiu de tot el personal i dels visitants, en total unes 100 persones.

Com a conseqüència del que ha passat, el Museu estarà tancat al públic aquest dissabte. Fins al lloc s'hi han desplaçat bombers de Toledo, la Policia Nacional i la Local.