Ingressa a la presó un home fugit de la justícia a Saragossa després de lesionar dos agents de Policia Nacional

Agents de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó han detingut a Saragossa un home, de 39 anys, per tenir vigent una ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó pel Jutjat Penal 6 de la capital aragonesa, com a presumpte autor d'un delicte de lesions dictada el mes de juliol passat per lesionar dos agents. Ha ingressat a la presó després de passar a disposició judicial.

Els fets es remunten al 12 d'octubre del 2020, quan dos membres de la Policia Nacional que es trobaven en servei van ser agredits per un home que exigia que retiressis el vehicle policial del carrer de vianants per on pretenia accedir amb el seu cotxe, resultant ambdós agents lesionats.

Per aquest succés, el Jutjat esmentat va decretar el seu immediat ingrés a la presó i la corresponent ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó, en no personar-se al Jutjat el condemnat, segons han indicat des de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó.

En aquest context, agents policials van iniciar una investigació per localitzar l'acusat, concloent que aquest estava amagat al seu propi domicili, del qual pràcticament no hauria sortit des del mes de juliol passat.

Tot i això, efectius policials es van personar a l'esmentat habitatge diverses vegades, trucant a la porta i demanant a aquest individu que obrís per acompanyar-los al Jutjat, negant-se el presumpte autor d'un delicte de lesions en tot moment a col·laborar amb els agents, fins i tot cridant-los que no sortiria.

Per tant, es va sol·licitar una interlocutòria d'entrada al domicili al corresponent Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia, per procedir a la seva immediata detenció, la qual s'ha dut a terme aquest divendres, 4 de novembre, cap a les 15.45 hores, per indicatius policials pertanyents al Grup Operatiu de Resposta de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana.

L'arrestat, al qual consten nombrosos antecedents policials, ja va ser condemnat a finals del 2019 per dos delictes d'assetjament i un altre d'amenaces, dirigits a diversos agents de la Guàrdia Civil i Policia Local a les localitats d'Utebo i Casetas, durant el 2017 i 2018.