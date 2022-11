Els pares d?un nadó de sis mesos se soparan i el deixen sol en un hotel de Màlaga

Uns pares han estat detinguts per la Policia Nacional de Màlaga per, presumptament, deixar el nadó de sis mesos a l'habitació de l'hotel on s'allotjaven a Màlaga capital.

Els progenitors, originaris dels Països Baixos , han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'abandonament a menors, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

Després de l'avís d'un particular que hauria observat com un dels pares deixava el fill a l'habitació, els agents van trobar el nadó, que suposadament van deixar a l'hotel per anar a sopar a un establiment del centre de la ciutat al costat d'un dispositiu per tenir-lo controlat.