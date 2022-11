El judici a Villarejo per ordenar gravar i difondre una reunió del CNI sobre 'El Pequeño Nicolás' comença aquesta setmana | 2ep

L'Audiència Provincial de Madrid celebrarà aquest dimarts, a les 10.00 hores, la primera sessió del judici contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo en què se l'acusa d'ordenar gravar i difondre una reunió entre agents de la Policia Nacional i el Centre Nacional de Intel·ligència (CNI) sobre la investigació relativa a Francisco Nicolás Gómez Iglesias , conegut com 'El Petit Nicolás' .

El judici tindrà lloc mentre el comissari jubilat espera que l' Audiència Nacional dicti la sentència relativa a les tres peces del ' cas Tàndem ' que es van jutjar entre octubre del 2021 i setembre del 2022 i per la qual s'enfronta a una petició de 83 anys de presó pels suposats delictes comesos en la realització dels projectes 'Iron', 'Land' i 'Pintor'.

La Secció Setena de l'Audiència Provincial de Madrid jutjarà Villarejo ; a la seva dona, Gemma Alcalá ; i al periodista Carlos Mier per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets.

La Fiscalia demana per al comissari una pena de quatre anys de presó. Per a Alcalá i per a Mier sol·licita tres anys de presó en considerar que van actuar com a cooperadors necessaris. L'Advocacia de l'Estat va sol·licitar les mateixes penes pels mateixos delictes.

L' acusació exercida per Podem va elevar a quatre anys de presó la seva petició per revelació de secrets per a Alcalá i Mier ia cinc anys la pena que insta per a Villarejo . A més, va acusar els tres d?un delicte d?estafa processal pel qual reclama vuit mesos de presó a cadascun.

Per la seva banda, l'acusació que exerceix la Plataforma x l'Honestedat va sol·licitar sis anys de presó per a Villarejo i cinc per a Mier i per a Alcalá per revelació de secrets i per pertinença o integració en grup criminal. Va afegir, a més, un delicte d'estafa processal pel qual va demanar vuit mesos de presó per a cadascú, i un altre d'injúries i calúmnies a funcionaris públics en què va reclamar sis mesos més de presó.

TRES ANYS D'INVESTIGACIÓ

Els fets es remunten a una reunió celebrada el 20 d'octubre del 2014 entre el comissari llavors cap de la Unitat d'Afers Interns Marcelino Martín Blas i uns agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) als quals informaria sobre la investigació en curs sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Petit Nicolás ', a qui tenien sota sospita per presumptament fer-se passar --davant de diversos empresaris-- com a enllaç entre la Vicepresidència del Govern i la Casa Reial, i com a agent d'Intel·ligència.

Segons la Fiscalia, Villarejo va tenir coneixement de la convocatòria per a aquella reunió "i va planejar gravar la conversa" amb el propòsit de difondre-la posteriorment a 'Informació Sensible' i altres mitjans de comunicació "i aconseguir així obstaculitzar, entorpir o bloquejar la investigació en curs" sobre Gómez Iglesias.

El contingut de la reunió va ser gravat i posteriorment difós en aquest portal, del qual era titular Alcalá, i en què treballava Mier. La Fiscalia sosté que va ser la dona de Villarejo qui va ordenar al periodista gravar aquella trobada.

Segons va explicar el Ministeri Públic, el periodista va trucar des del mòbil al del cap d'Afers Interns i "va activar algun tipus d'aplicació informàtica o programari que va permetre captar el so ambient sense que pogués ser advertit per Martín Blas ".

La trucada va ser realitzada a les 17.53.04 hores del dia 20 d'octubre de 2014 i va tenir una durada de 13 minuts i 9 segons. "Part de la conversa que estaven mantenint els funcionaris del CNP i els agents del CNI es va transmetre mitjançant aquesta trucada pel canal telefònic. El registre definitiu es va efectuar per via aèria, utilitzant l'acusat Carlos Mier, un dispositiu gravador que va aproximar al telèfon mòbil. D'aquesta manera es va gravar la conversa mantinguda", va apuntar la Fiscalia.

L'enregistrament, una vegada editat, tenia una durada de gairebé set minuts però amb un so de "molt baixa qualitat" i només es va poder transcriure parcialment, segons el Ministeri Públic.

Després de tres anys de recerca, Villarejo, Alcalá i Mier van ser processats, no així Gómez Iglesias, que va quedar fora d'aquesta peça separada per falta de proves en contra. La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, va enviar a la banqueta el comissari per ordenar al periodista "dur a terme l'enregistrament" per "conèixer-ne el contingut i divulgar-lo amb fins espuris" al mitjà propietat de la seva dona.

SESSIONS FINS AL 2 DE DESEMBRE

L'Audiència Provincial de Madrid té previst que acusacions i defenses plantegin les qüestions prèvies aquest dimarts. Segons ha fixat, serà el 22 de novembre quan tingui lloc l?interrogatori als investigats. L'endemà, el 23, seran les testificals de l'excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional Marcelino Martín Blas, l'exdirector adjunt operatiu (DAO) del Cos Eugenio Pino i altres agents.

Segons el calendari, el tribunal escoltarà 'El Pequeño Nicolás' el 25 de novembre. Quatre dies després, compareixeran l'empresari Adrián de la Joya i l'excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia José Luis Olivera . Les sessions del judici s'estendran fins al 2 de desembre.