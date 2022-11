Mor Aaron Carter, germà d'un dels components de Backstreet Boys i ídol infantil als 90 | Instagram

El cantant i actor Aaron Carter , de només 34 anys, ha estat trobat mort aquest dissabte a casa seva a Lancaster (EUA) , segons ha informat el mitjà nord-americà TMZ. El cadàver va ser localitzat a la banyera de la vivenda, a la qual de seguida van arribar diverses dotacions policials i mèdiques que no van poder fer res per salvar la vida.

L'artista, germà menor de l'integrant de la 'boy band' BackStreet Boys, Nick Carter , va saltar a la fama a finals de la dècada de 1990 com a cantant pop. Va debutar el 1997, amb tan sols 9 anys, i va ser també una de les cares del canal infantil Nickelodeon .

Aaron Carter va néixer el 7 de desembre de 1987 a Tampa , a l'estat de Florida , i va saltar a la fama a la dècada dels 90, després que arran de l'èxit del grup del seu germà, se li llancés com un ídol infantil . Amb 9 anys, el 1997, va publicar el seu primer disc, titulat com el seu nom. Aleshores, va visitar un centre comercial madrileny que acabava de ser obert com a part de la gira promocional.