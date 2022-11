Un accident entre diversos vehicles crea 12 quilòmetres de retenció a l'AP-7 direcció Girona | @ep

Un accident amb diversos vehicles involucrats crea 12 quilòmetres de retenció aquest diumenge a la tarda a l' AP-7 entre Castellví de Rosanes i Subirats , en direcció a Girona .

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct) en una piulada recollida per Europa Press , l'accident s'ha produït per un xoc entre vehicles i no hi ha cap ferit greu.

Cap a les 19.30 hores Trànsit ha hagut de tallar la circulació en aquell tram de la via, que ha quedat restablerta a les 19.55 hores, aproximadament.