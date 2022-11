Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda / Comunitat de Madrid



Un home de 39 anys ha matat diumenge a la nit amb arma blanca la seva parella de 29 anys i la filla de tots dos , de sis, a casa seva a Móstoles i, posteriorment, ha intentat treure's la vida , segons han confirmat fonts d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

El succés ha passat diumenge a la nit a l'Avinguda Olímpica a Móstoles. La veu d'alarma l'han donat els veïns cap a les 22.00 hores amb una trucada a la central d'Emergències 112 després d'haver-se presentat a l'habitatge en haver sabut el que havia passat per part de l'agressor.

MÉS INFORMACIÓ Dos detinguts per ser els presumptes autors de la mort d'un home a Hondures







Quan han arribat al lloc els equips de Summa-112 s'han trobat la dona i la menor víctimes mortals per arma blanca, mentre que l'home presentava ferides en tòrax, cuixes i coll també per arma blanca.



L'home ha estat estabilitzat per Agents de Seguretat Ciutadana i traslladat greu a l'Hospital Puerta de Hierro amb preavís. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar la vida de la dona i la nena.



Per part seva, Agents del Grup VI d'homicidis de la Policia Nacional es fan càrrec de la investigació i el Grup de Delictes Violents de Policia Científica realitza la inspecció ocular del lloc.