Agent de Policia Nacional @ep.

La Policia Nacional i la Policia Local de Lloret de Mar (Girona) han detingut un home de 44 anys després de desmantellar un local utilitzat com a taller per confeccionar joguines on s'han localitzat 90.013 articles falsificats, segons un comunicat de la Policia Nacional d'aquest dilluns .

Al local es va trobar una estada on s'emmagatzemaven els productes falsificats --principalment objectes com joguines, peluixos i tasses--, i una altra sala dedicada al muntatge.

El detingut, el responsable del taller, va ser denunciat per un presumpte delicte contra la propietat industrial per la producció, l'emmagatzematge i la comercialització de productes que infringeixen la Llei de marques i propietat industrial.