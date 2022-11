Escultura íbera recuperada / Policia Nacional

La Policia Nacional ha recuperat una escultura d'origen iber procedent d'espoliació i amb antiguitat establerta entre el segle IV i V aC. La peça, que representa un toro, va ser localitzada en un museu pertanyent a una fundació privada ubicat a la província de Tarragona . Una investigació va permetre identificar la persona responsable de l'espoliació i el lloc on es va produir, tractant-se d'un veí de Còrdova.

La investigació va arrencar el 2020 quan els investigadors van localitzar una escultura d'origen iber que representava un toro. Aquesta escultura es trobava íntegra i restaurada, però el curiós era que estava clarament formada per dos blocs de pedra.

Des de fa molt de temps, els agents feien gestions dirigides a la localització i la recuperació de dos blocs de pedra que formaven part de l'escultura d'un toro iber. Hi havia referències en un article acadèmic de l'any 2004 publicat per un prestigiós arqueòleg així com una ressenya en un bloc d'una persona establerta a Còrdova.

Per aquesta raó, els investigadors van contactar amb aquestes dues persones els qui van posar de manifest en la seva declaració que van poder veure els dos fragments al cap de poc temps de la seva aparició al camp, fet que havia succeït quan una persona duia a terme tasques agrícoles al final de la dècada dels 90.

L'ESCULTURA, VENUDA A UN CIUTADÀ DE BARCELONA

Es va aconseguir identificar la persona responsable de l'espoliació: un veí de la província de Còrdova. En la seva declaració com a testimoni, ja que el delicte ja hauria prescrit, va reconèixer que als anys 90, quan estava fent tasques agrícoles en terrenys del mas en què treballava, va trobar dos blocs d'una mateixa escultura que representava un toro. Segons aquesta persona, la notícia de la troballa es va propagar ràpidament per tot Espanya i va acabar venent-la finalment a un ciutadà procedent de Barcelona.

Els agents han determinat que l'escultura va ser trobada a la dècada dels 90, estant ja en vigor l'actual Llei de Patrimoni Històric Espanyol , per la qual cosa la troballa va haver de comunicar-se a les autoritats competents en tractar-se de béns de domini públic, comunicació que no es va dur a terme. Per aquest motiu, el reconeixement de la troballa i posterior venda per part de la persona que el va trobar acredita la procedència il·lícita de la peça.

ALTERACIONS IRREVERSIBLES A LA PEÇA

Com a resultat de totes les gestions, realitzades amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts, es va acabar traslladant a les dependències de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE). Allà es va dur a terme un estudi científic tècnic transdiciplinar per determinar els possibles danys que hagués patit la peça a causa de les modificacions realitzades.

Del resultat de l'informe es desprèn que no es van seguir els criteris i les recomanacions emeses pels organismes competents en matèria de conservació i restauració del patrimoni cultural. Així mateix, els tractaments de neteja aplicats i les intervencions realitzades per a l'acoblament dels dos fragments han ocasionat alteracions irreversibles.