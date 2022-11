Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han considerat apagat l'incendi a la planta d'Azufrera i Fertilitzants Pallarès (Afepasa) al polígon de Constantí i aquest dimarts 8 de novembre al matí fan controls de temperatura.

Segons han informat a Europa Press, una dotació de Bombers està treballant a la zona per confirmar que no hi hagi punts calents i evitar que el foc es revifi, per la qual cosa encara no donen l'incendi per extingit.

Han detallat que totes les lectures amb la cambra tèrmica a la nau industrial han donat negatives, així com tots els mesuraments exteriors.

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (Plaseqta) i manté la prealerta, ha informat a un tuit.

El passat dilluns 7 de novembre un incendi va afectar tres naus de l'empresa Afepasa que contenien un producte amb un 80% de sofre, i en l'extinció del foc van treballar fins a una trentena de dotacions de Bombers.

Així mateix, per un canvi de la direcció del vent, dilluns a la tarda els serveis d'emergència van decretar temporalment el confinament de part dels municipis de Reus i Constantí, de l'Aeroport de Reus i de la via C-14.