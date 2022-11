L'acusada d'intentar matar el nadó de 15 dies a Vilanova del Camí (Barcelona) el 28 de maig del 2018 ha explicat que, en entrar al seu dormitori després de sortir cinc minuts per netejar uns llençols, es va trobar la seva filla tirada al sòl, i ha assenyalat el seu altre fill de tres anys com a responsable de la caiguda que va patir.

Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Ho ha dit aquest dimarts durant la seva declaració com a acusada al judici a la secció 20 de l'Audiència de Barcelona, en què ha explicat que ella va estar a casa amb la seva mare, la seva germana i el seu altre fill, i que amb la seva mare van banyar la criatura.

Ha explicat que posteriorment la menor va vomitar al bressol, de manera que l'acusada va deixar el nadó al llit "confiant que no es mouria" per anar a netejar els llençols, mentre la seva mare i la seva germana es trobaven al menjador.

Als cinc minuts, la dona va tornar a l'habitació i es va trobar la nena a terra als peus del llit i al seu fill de tres anys espantat contra la paret : "Al veure-la a terra vaig començar a cridar ia plorar perquè pensava que la meva filla havia mort".

Ha declarat que, quan va parlar amb el seu fill per aclarir els fets, el nen li va dir: "Jo només volia saltar, jo només volia saltar. Jo penso que potser (el nen) es va posar damunt del llit per saltar, la va agafar i li va caure. No ho sé exactament, tant de bo ho sabés".

"No té sentit que si jo desitjava tenir aquesta nena, li faci mal i porti quatre anys lluitant per ella i acompanyant-la en tots els tractaments. L'únic que desitjo és que torni la meva filla. Jo considero que la meva família és un puzle i que no li pot faltar cap peça", ha conclòs.

Després de la caiguda, la menor va patir traumatisme cranioencefàlic sever amb diverses línies de fractura que afectaven l'os occipital, parietal i frontal, a més d'un desplaçament de tres mil·límetres dels ossos frontal i parietal i múltiples focus d'hemorràgies, cosa que li ha provocat epilèpsia , paràlisi cerebral i pèrdua de visió.

La Fiscalia demana per a l'acusada 25 anys de presó per un presumpte delicte d?assassinat en grau de temptativa, mentre que l?acusació particular, exercida per la Generalitat, demana 7 anys de presó i, la defensa, la seva absolució.

TESTIMONIS



La germana, la mare i el marit de l'acusada han donat suport a la seva versió, i han assegurat que el fill de tres anys de l'acusada és un nen molt actiu, a qui encanta jugar i saltar per tota la casa, encara que també una mica gelós de la seva germana, i han definit l'acusada com “una mare excel·lent”.

Una altra familiar, que ha acollit la criatura fins que se celebrés el judici, ha explicat que la nena "gràcies a Déu està bé", encara que no pot caminar i li han quedat algunes seqüeles.

Per part seva, la cap de l'acusada, treballadora d'una residència de gent gran, ha explicat que l'acusada és una dona molt dolça, molt afectuosa, molt respectuosa i que dóna molta atenció als avis, i ha assegurat que "és una de les millors "treballadores" del seu equip, fet que comparteix una altra excompanya de treball de l'acusada.

Una metge forense, en la seva declaració com a testimoni, ha assegurat que les lesions poden haver estat causades per una sacsejada amb impacte posterior o per algú que hagués llançat el nadó amb molta força des d'una longitud molt més alta: "La caiguda des d'un llit en cap cas podria crear aquestes lesions", cosa que també han subscrit tres metges més, entre ells, el cap de Neurocirurgia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona).

Un altre metge ha explicat que un nadó de 15 dies "no té la capacitat de moure's ni de girar", i ha manifestat que la causa de la caiguda descrita per la família no s'adequa a la tipologia de les lesions, i que es assemblen a lesions d'accidents de trànsit o d'una caiguda des d'un edifici de dos pisos, segons les paraules.

En la mateixa línia, un psicòleg i un treballador social han manifestat que mai no han tingut cap incident amb la família del nadó i han valorat molt positivament la seva implicació amb la recuperació de la filla, i han afegit: “Aquest cas no és un cas en què ens hauríem plantejat fer cap intervenció perquè no hi ha hagut mai indicadors de perill”.