Un home de 27 anys va ser arrestat per oficials de policia a Palakkad de Kerala ( Índia ) per matar a cops el seu cosí. L'impactant incident va passar a l'àrea de Mulayankavu del districte de Palakkad divendres a la nit 4 d'octubre. L'acusat va matar a cops el cosí perquè el jove de 21 anys no alimentava el seu gos.

Un gos a Índia - Recurs UNSPLASH

La víctima va ser identificada com a Harshad, de 21 anys. Hakeem (27 anys), el seu cosí, va ser arrestat per la policia de Koppam. Divendres, Harshaad va ser portat a l'hospital per Hakeem juntament amb els seus amics i va dir que el seu cosí havia caigut del sostre de la casa on tots dos s'allotjaven . Estaven junts i feien treballs de cablatge al poble de Perumthody.

Encara que l'imputat havia manifestat que el seu cosí havia caigut del sostre, els metges tenien la certesa que l'occís havia estat brutalment copejat, ja que presentava marques al seu cos que així ho demostraven. Tot i el tractament, Harshaad no va sobreviure. Li havien trencat les costelles i va morir degut a una hemorràgia interna.

Es va descobrir a més que divendres, Hakeem havia colpejat a Harshaad per no alimentar el seu gos . Hakeem va ser copejat amb una corretja de gos i un pal de fusta. En base a això, la policia de Koppam va detenir Hakeem i ho va arrestar més tard.