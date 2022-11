L´accés al´Audiència de Barcelona. Foto: Europa Press

L' Audiència de Barcelona jutja aquest dimecres 9 de novembre dos acusats d'agredir una dona trans a Barcelona , per als quals la Fiscalia demana una condemna de dos anys i mig de presó i una multa de 1.080 euros .

L'escrit d'acusació del fiscal, consultat per Europa Press , relata que la van increpar des d'un bar mentre la dona jugava a bàdminton en un parc davant seu.

El fiscal subratlla que van fer servir expressions que qualifica de clarament humiliants, com: "Jo no sé si ve amb sorpresa, serà que som antics, no sé si és noi o noia, això no és una noia que té sorpresa, serà una maricona de merda ".

"Si Franco estigués aquests no estarien aquí, són travelos, marieta de merda, maricona, és un oncle", va continuar un dels acusats, que també va dir que si fos per ell els mataria i va fer comentaris despectius sobre que la dona fos llatinoamericana.

Ella els va demanar que deixessin d'insultar-la i un dels acusats va començar a "posar-se agressiu" amb ella i les seves amigues, fins a intentar agafar-li la bossa, agafar-la del braç i amenaçar-la de matar-la amb un punxó que tenia a la butxaca.

L'altre acusat l'animava ("dóna-li a la cara que així la desmaies, dóna-li més fort però apunta bé gilipolles") i el primer presumptament li va donar a la dona diverses puntades de peu al braç i la va esgarrapar al pit i una cama.

El noi va arribar a treure el punxó de la butxaca però no a clavar-li-ho a ningú (se'l va treure una de les persones que van intervenir per frenar la situació) i la dona va quedar amb una ferida superficial de 25 centímetres a la cama.

Pels dos acusats, el fiscal demana una condemna per un presumpte delicte d'odi, per un delicte contra la integritat moral i per dos delictes de lesions lleus.