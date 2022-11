Un agent de la Guàrdia Civil / Arxiu

Ángel Bejarano , un veí de la localitat sevillana de Mairena de l'Aljarafe, ha acusat la Guàrdia Civil d'actuar amb una desmesurada brutalitat en la detenció del seu fill Carlos, de 37 anys, cosa que va desembocar en una parada cardiorespiratòria que va acabar provocant la seva mort .

Tot va començar el 12 de setembre, episodi que descriu de la manera següent en la denúncia presentada: “El meu fill s'hi va enfrontar també violentament i tractant de reduir-lo fins i tot amb defenses metàl·liques plegables, el van tirar a terra i li van comprimir el coll i el tòrax , de tal manera que com a conseqüència d'això el nostre fill Carlos va tenir una parada cardiorespiratòria estant mantingut viu amb mitjans hospitalaris a la UCI fins avui, en què els metges han comprovat la seva mort”. En declaracions a El País , Carlos patia apnea i consumia estupefaents.

MÉS INFORMACIÓ Un home es dispara accidentalment al penis a Novelda (Alacant) i acaba detingut

La mort es va produir una setmana després, el 19 de setembre. Ángel es va obrir un compte de Twitter específicament per mostrar els vídeos que va gravar en el moment de la detenció.

Però el malson de perdre un fill no s'acaba aquí, sinó que continua amb la falta de justícia, tal com declara el pare. Segons ha comentat a la seva xarxa social: "encara no he pogut aconseguir el resultat de l'autòpsia del meu fill Carlos. He trucat diverses vegades al Jutjat d'instrucció núm. 2 de Sevilla i l'última trucada em diuen que no la tenen. Molt rar." . què oculten?".