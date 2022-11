Baneira es trobava al país asiàtic participant en les protestes per la mort de Masha Amini a les mans de la policia de la moral.

Activista, llicenciada a ADE, àrbitre de futbol... Baneira ha participat en diferents campanyes d'activisme. L'Ambaixada d'Espanya no confirma la detenció.

Fotografia de Ana Baneira al seu perfil de Linkedin

La corunyesa Ana Baneira , de 24 anys, ha estat detinguda durant les protestes desfermades a l'Iran després de la mort de la jove kurd-iraniana Masha Amini , morta després de ser detinguda per portar mal posat el vel, segons ha informat l' Agència de Notícies d'Activistes Drets Humans (HRANA).



“Es desconeixen el parador de Baneira i la data en què va ser detinguda. Una font informada propera a la família ha informat a HRANA que ha estat detinguda els últims dies ”, ha explicat el mitjà en una breu nota.



En el cas d'Ana Baneira, llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per la Universidade da Coruña, segons publica ella mateixa a les seves xarxes socials, es tracta d'un jove amb experiència en activitats de voluntariat, que ha compaginat amb diferents llocs de treball .



Sobre el cas, fonts diplomàtiques espanyoles consultades per Europa Press, han indicat que no poden confirmar l'arrest de la ciutadana espanyola, però "l'Ambaixada està seguint de prop totes les informacions" i està intentant posar-se en contacte amb les persones afectades i els seus familiars.

UN ALTRE ESPANYOL DETINGUT

HRANA esmenta que "durant les protestes les forces de seguretat han detingut almenys dos ciutadans espanyols que segueixen sota custòdia: Santiago Sánchez, de 41 anys, va ser detingut després de visitar la tomba de Mahsa Amini" a Saghez i la mateixa Baneira .



Santiago Sánchez Cogedor va ser detingut quan es dirigia a peu a Qatar per veure el Mundial de Futbol, segons va confirmar el 28 d'octubre passat a Europa Press la mare de Sánchez, Celia Cogedor.



La família de Sánchez ha estat informada pel Ministeri d'Afers Estrangers que les autoritats iranianes han confirmat la seva detenció, sense que per ara estiguin clars els motius, i els han fet saber que “està bé de salut”.



L'ambaixador espanyol a l'Iran, Ángel Losada, pot sol·licitar visitar a la presó els arrestats en el marc de l'assistència consular que des del Ministeri d'Exteriors es brinda sempre qualsevol espanyol detingut a l'estranger. Són els mateixos detinguts els que decideixen si volen que s'informi la seva família de la seva situació i de tot allò relatiu al seu cas.