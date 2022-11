Atterdorn - Wikipedia

Les autoritats d' Alemanya van trobar una nena alemanya de 8 anys després que la mare i els avis la mantinguessin captiva des que era una nena petita. La nena, identificada només com a "Maria", va ser descoberta a la casa dels seus avis a Attendorn , aproximadament a una hora a l'est de Colònia , segons The Times.

Segons els informes, Maria no havia estat vista en públic des del 2015 quan tenia 18 mesos, i va viure retinguda en una sola habitació de la casa, va informar The Times.

Quan les autoritats la van trobar al setembre, podia parlar, però estava tan feble que amb prou feines podia pujar escales o moure's per terreny irregular.

Els fiscals asseguren que Maria, que semblava que no havia patit abús o desnutrició, no havia estat a l'aire lliure durant set anys, segons el diari, i estava aclaparada pel món exterior.

La mare de la nena, identificada pel diari Bild com a Rosemarie G, s'havia separat del seu pare poc després que nasqués el desembre de 2013. Després d'assabentar-se que l'home havia començat una relació amb una altra dona, Rosemarie G li va dir que portaria Maria a Itàlia a viure amb uns familiars.

Tot i això, les sospites de l'home van començar a sorgir quan la seva correspondència amb la nena a Itàlia va quedar sense resposta . Un altre parent li va dir a la policia que havia visitat la casa a Itàlia on se suposava que vivien Rosemarie G i Maria i va descobrir que no hi havien residit mai.

Finalment, es va aconseguir una ordre per registrar el domicili i va ser llavors quan la policia va trobar Maria a casa d'Attendorn.

Maria ara es troba en una llar d'acollida rebent atenció mèdica i psicològica, i és possible que es reuneixi amb el seu pare , que va dir que agrairia rebre la custòdia de la nena, va informar Bild.

L'oficina del fiscal està investigant actualment la mare i els avis sota sospita de privació de llibertat i abús de menors a càrrec seu, afegeix el mitjà. Rosemarie G podria enfrontar fins a deu anys de presó si és declarada culpable de mantenir la seva filla en captivitat.