Foto: Policia Nacional

Un operatiu dut a terme per agents de la Policia Nacional ha servit per desmantellar dues plantacions indoor de marihuana a les localitats de Sant Carles de la Ràpita i l'Aldea, a la província de Tarragona.

La investigació va constar de dues fases; a la primera es va desmantellar una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial de Sant Carles de la Ràpita de gairebé 2.000 metres quadrats de capacitat, on l'organització havia establert un sistema de paret amb diferents zones de cultiu. Aquesta nau feia dos anys que estava operativa i pogués haver produït 20.000 plantes anuals.

Al registre es van afanyar 30 quilograms de cànnabis, 737 plantes i es van intervenir 1.200 euros. Es van realitzar cinc detencions, tots homes, col·laborant en l'operatiu la Policia Local de la Ràpita.

A la segona i última fase es localitza a la població de l'Aldea una altra nau de 500 m2 amb una plantació indoor de marihuana, dividida en dues zones de cultiu, en què s'aprecien 500 plantes de marihuana en avançat estat de floració i a punt de recol·lectar. Es van detenir dos homes.

Tots els detinguts serien els jardiners de la plantació, persones que ocupen la darrera baula a l'organització criminal. Aquestes persones són captades als seus països d'origen pels responsables d'aquestes màfies i a canvi d'uns diners mensuals, que poden oscil·lar entre els 1.500 i 3.000 euros, es traslladen a Espanya per treballar als cultius indoor . Pràcticament no surten de les naus, allà se'ls habilita una zona per dormir i menjar, han de controlar i supervisar tots els sistemes de la plantació i facilitar el desenvolupament correcte de la planta.

A més, destacar un sistema sofisticat de càmeres perfectament ubicat a l'exterior de la nau, els aportava seguretat davant l'acció de la Policia.

Al registre practicat, a part de les plantes cannàbiques, es van intervenir nombrosos utensilis i aparells de climatització, entre els quals hi havia làmpades, ventiladors, extractors d'aire, filtres, estacions meteorològiques per a control de temperatura, així com productes de jardineria: llavors i fertilitzants, entre d'altres. L'operatiu ha estat dut a terme pel Grup Local de Policia Judicial de la Comissaria Local de Tortosa en col·laboració amb la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita.