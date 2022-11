Els joves van fer una ouija abans de desmaiar-se / Freepik

Onze adolescents que van participar en una ouija van ser trobats desmaiats a l'escola. Els joves van patir vòmits i espasmes musculars, encara que els metges asseguren que es va deure a una intoxicació alimentària.

L'escola en qüestió, l'Institut Tècnic Agrícola de Hato, a Colòmbia, no creia quan van veure el grup de joves desplomats al passadís, que comprenien edats entre 13 i 17 anys.

Tots van ser traslladats d'urgència a l' Hospital Manuela Beltrán , de la comuna de Socorro. Els joves van estar ingressats durant un dia, però els metges van quedar sorpresos pels motius que van portar els nois i noies al col·lapse.

José Pablo Toloza Rondón, alcalde de Hato va dir: "Els nens estaven desmaiats, en el moment que els van trobar tenien dificultat per respirar i els sortia una bava espessa per la boca. No es descarta que hagi estat la taula d'ouija, això és part de la investigació".

A més, ha afegit que "altres diuen que van consumir aigua d'un recipient, altres que venien d'un safareig i els havien donat menjar". Segons indiquen els informes, tots ells van beure del mateix got.

Juan Pablo Vargas Noguera, coordinador mèdic d'emergències de l'Hospital del Socors va dir: “Vam anar a El Hato i vam trobar 11 pacients entre 13 i 17 anys amb vòmits, dolor abdominal i espasmes musculars. No vam trobar alteració psicològica en els nens, tenint en compte que es va dir que hauria estat per jugar a la ouija". Finalment, va concloure dient que "el comunicat mèdic diu que va ser per intoxicació alimentària".