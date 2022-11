L'home va amagar la dona al bosc / Pixabay

Un home que va escanyar la seva dona fins a la mort ha estat detingut. Matthew Fisher, el presumpte assassí de 30 anys, va colpejar i escanyar amb les mans la que va ser la seva dona durant sis anys, Abi. Només havien passat sis mesos des que ella va donar a llum la seva filla en comú.

Després de matar-la, va mentir a la policia i els va dir que la seva dona no hi era i que la nit anterior havia estat molesta perquè havia de tornar a treballar com a professora. Tot i això, els agents van trobar que el seu cotxe s'havia allunyat de casa seva quan ell afirmava estar adormit. I no es van equivocar, ja que l'home se'n va anar al bosc per llançar el cos seminu de la seva dona mentre deixaven la criatura desatesa a casa.

De manera eventual, li va dir al seu psiquiatre que Abi havia caigut per les escales i quan va anar a veure-la, "va perdre el control" perquè ella li va dir que el volia deixar, de manera que la va asfixiar amb una samarreta. Tot i això, el tribunal no es va creure aquesta història, ja que els traumatismes que tenia a la cara, el crani i l'abdomen eren molt contundents.

Quan a Abi se la va donar per desapareguda el 9 de juliol passat, Matthew va arribar a publicar al seu Facebook "Algú ha vist Abi? Si és així, pots avisar-me o demanar-li que em truqui?".

El cos va ser trobat tan sols en roba interior a Brierley, South Yorks. El fiscal li va dir a la cort que mentre els pares d'Abi eren a casa de Fisher, ell estava buscant a la policia i llocs de notícies per veure si havien trobat el seu cos.

També va afirmar que l' historial de recerca del mòbil de la dona incloïa coses com "per què el meu marit m'odia?". El cotxe de l'home va ser vist sortint el 9 de juliol a les 4 del matí, i va tornar a les 9:30h, just 50 minuts abans que truqués a la policia per anunciar-ne la desaparició.

Fisher va desactivar la seva ubicació del mòbil, però el senyal del telèfon entre les 8.20 i les 8.56 h va permetre a la policia arribar a una ubicació propera, on van trobar el cos d'Abi.

Matthew Fisher es va declarar culpable de l'assassinat d'Abi, de portar el cadàver i de llançar-lo al bosc. La sentència ha conclòs que estarà empresonat durant 15 anys com a mínim.