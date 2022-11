Cocodril - UNSPLASH

Un nen petit va ser arrossegat sota l'aigua i mutilat fins a la mort per un cocodril mentre jugava a la part poc profunda d'un riu. Julio Otero Fernández, de 8 anys, estava amb l'aigua fins als genolls al riu Matina, a prop de casa seva a Limón, Costa Rica , quan va passar l'horrorós atac.

Els seus pares, Julio i Margini Fernández Flore, van tenir a veure com el rèptil "s'allunyava flotant amb el cos del seu fill".

Margini va dir als mitjans locals que seria "impossible" quedar-se a casa perquè "a cada racó de la casa trobem una cosa que ens recorda Julito". "No podem estar aquí, perquè passem tot el temps recordant com va ser de agradable tenir-lo aquí amb nosaltres. És molt difícil per a nosaltres, així que haurem de sortir d'aquí", afirma.

Ella i el seu marit esperen endur-se a viure a Nicaragua amb els seus quatre fills més, d'entre tres i 16 anys.

Han passat alguns dies des de la tragèdia però el cos de Julio encara no ha estat trobat.

Les fortes pluges han dificultat les coses per als equips de recerca, i diuen que és impossible saber quin cocodril va matar el nen.