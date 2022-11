Arxiu - Imatge d'arxiu dels Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

La jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 8 del Vendrell ( Tarragona ), en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un home que va atropellar un mosso d'esquadra a la localitat.

A la interlocutòria, la magistrada l'ha condemnat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa o si escau de lesions agreujades.

La magistrada assegura que, després de les diligències practicades, es desprèn "la possible existència d'uns fets que revesteixen inicialment els caràcters de delicte".

FETS



Ha explicat que el 23 d'octubre del 2022 cap a les 15.50 hores la víctima, l'agent dels Mossos d'Esquadra, es va aproximar a l'investigat, que es trobava a bord del seu vehicle aparcat en un carrer del Vendrell, i es va identificar com policia.

Seguidament, l'agent, que portava penjada la seva placa identificadora com a policia al coll, va introduir el braç dret al vehicle per la finestreta del conductor, "per intentar apagar el vehicle ja que l'investigat no feia cas a les ordres de l'agent".

"El braç de l'agent es va quedar atrapat al volant i l'investigat va aprofitar per arrencar el vehicle i accelerar-lo bruscament arrossegant l'agent i dirigint el vehicle de manera temerària cap als vehicles que estaven aparcats al costat esquerre amb ànim d'atemptar contra la vida de l'agent “, ha afegit.

A conseqüència d'aquest acte, l'agent va patir una fractura tancada de l'os escafoides del canell dret, contusió al maluc i peu dret, a més d'abrasions al bessó, el turmell, el colze dret i l'espatlla esquerra.

La magistrada assegura que hi ha prou motius per considerar presumptament responsable criminalment d'aquests fets el detingut, que va ser reconegut fotogràficament per l'agent "sense cap mena de dubte".

RISC DE FUGA I REITERACIÓ DELICTIVA



La jutgessa manifesta que hi ha risc de fuga del detingut, perquè no és de nacionalitat espanyola, i no s'ha pogut constatar "cap tipus d'arrelament laboral de l'investigat".

"Només li consten dos anys treballats dels vint que diu que porta a Espanya", ha afegit, a més que constata que hi podria haver risc de reiteració delictiva.