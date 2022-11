Un detingut en un dispositiu policial a una discoteca del Paral·lel de Barcelona |@EP

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desplegat aquest dissabte de matinada un dispositiu conjunt amb més de 200 efectius a la discoteca Brisas del Carib del Paral·lel de Barcelona i han detingut una persona, ha explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Segons declaracions a TV3 de l' inspector en cap de la comissaria de Sants-Montjuïc , Jordi Fàbregas , recollides per Europa Press , el registre ha acabat "amb un detingut per una ordre de detenció" i amb onze persones localitzades amb substàncies estupefaents i una arma blanca a el terra.

El comissari de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra , Eduard Sallent , ha estat present a l'operatiu, que ha començat a les 2.00 hores i ha acabat cap a les 4.30 hores de la matinada amb la reobertura de la discoteca.

Segons un tuit de la policia catalana recollit per Europa Press , el dispositiu tenia com a objectiu vetllar per la seguretat i la convivència pacífica a l'entorn de la zona d'oci del Paral·lel.

L'operatiu s'ha fet a la mateixa zona que fa 15 dies, la nit del 30 d'octubre, un jove de 19 anys va morir per ferides d'arma blanca.