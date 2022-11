Un home arrenca un dit a un policia a Santa Cristina d'Aro en el moment de la detenció |@EP

El subinspector i cap de la Policia Local de Santa Cristina d'Aro , al Baix Empordà , ha patit la secció de part d'un dit de la mà quan aturaria un home en el marc d'una actuació en un habitatge de la localitat per una presumpta violència de gènere . L'agressor ha clavat una mossegada al policia en el moment de la detenció i li ha arrencat part de l' ungla i el teixit del dit polze de la mà dreta, segons la informació facilitada per El Caso.

La mateixa font ha assegurat que els fets van tenir lloc aquest divendres, 11 de novembre, cap a dos quarts de nou del vespre, quan la Policia Local de Santa Cristina d'Aro va rebre un avís denunciant un presumpte episodi de violència masclista a l'interior dun domicili del municipi. Fins al?immoble on es produïa la discussió es va desplaçar una patrulla conformada pel subinspector i un altre agent de la policia municipal.

Quan van arribar es van trobar un home molt alterat i amb actitud violenta , no sé sap per quin motiu. Van decidir demanar ajuda als Mossos d'Esquadra i la policia catalana va enviar dues patrulles més per donar suport. L'individu es va tirar a sobre dels municipals que ho van intentar aturar i va mossegar el subinspector a la mà , seccionant-li part de l'ungla i el teixit del dit polze de la mà dreta, segons ha esmentat El Caso.

El màxim responsable de la Policia Local va ser traslladat amb urgència al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Platja d'Aro , on va rebre assistència mèdica i ja ha estat donat d'alta. L?agressor, un noi de 24 anys amb un antecedent policial , va ser detingut acusat d?un presumpte delicte de violència de gènere i un altre d? atemptat contra els agents de l?autoritat. Després de passar a disposició judicial aquest dissabte, el jutge ha decretat la llibertat amb càrrecs . L?home no tenia cap denúncia prèvia per violència masclista.